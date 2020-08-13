النائب العام للدولة: استثمار طاقات الشباب التزام متواصل

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولـة أن الإمارات غدت نموذجاً عالمياً مبتكراً في تمكين الشباب، وتفعيل مشاركتهم في العملية التنموية الوطنية، انطلاقاً من إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية دورهم الريادي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل المجالات، وفي صياغة المستقبل واستشراف فرصه وتحدياته.

وقال النائب العام بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «إن التزام دولة الإمارات بالاستثمار في طاقات الشباب الإماراتي هو التزام متواصل ورهان دائم الفوز، وها هي تجني اليوم ثمار تجربتها العريقة في العمل مع الشباب ودعمهم».

وأشار إلى أن الإمارات رفعت سقف تمكين الشباب إلى مستوى قيادة عملية تخطيط المستقبل والمشاركة في صناعته، والذي بدا واضحاً من خلال أهم مشروعين تنمويين على مستوى المنطقة والمتمثلين في مشروع «مسبار الأمل» لاكتشاف المريخ، وتدشين محطة براكة.

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