«الأعلى للأمومة والطفولة» يدعم المشاريع الناشئة والصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادرة لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة، وقام المجلس بتخصيص حساب على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» support. Small. Business.ae لإبراز المشاريع التجارية الصغيرة التي تنفذها الأسر وأصحاب الهمم وأمهات أصحاب الهمم والمشاريع الشبابية الصغيرة مثل الحلويات والضيافة والعطور والأزياء، من خلال نشر مقاطع وصور لأعمالهم للترويج لها على المنصات الإعلامية كل يوم جمعة، وذلك للمساهمة في تقليل التأثيرات والتداعيات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة والعالم بأكمله بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبهذه المناسبة، أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس على أهمية تضافر جهود المؤسسات خلال هذه الجائحة لما شهدها أصحاب المشاريع الناشئة ومتناهية الصغر من تراجع في دخلهم لدعمهم والوقوف بجانبهم، وشددت على ضرورة تبني أصحاب هذه المشاريع لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل هذه التحديات إلى فرص في هذه الأزمة التي سنجتازها بإذن الله.

وأضافت الأمين العام: «أن جائحة فيروس كورونا كان تأثيرها على جميع مناحي الحياة، وهذا ما يستوجب علينا وعلى المؤسسات الأخرى للخروج بحلول عملية لتقليل آثار الجائحة خاصةً على أصحاب المشاريع الصغيرة واستثمار مواهبهم الإبداعية».

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