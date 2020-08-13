هزاع بن زايد: قيادة الإمارات دعمت الشباب فحلق في فضاء الإبداع

المصدر: وام

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحية تقدير وإعزاز إلى الشباب الإماراتي، الذي أثبت جدارته في جميع المجالات والميادين، مؤكداً قدرته على مواجهة التحديات المختلفة، ومبرهناً على الدوام أنه لا وجود لكلمة مستحيل في القاموس الإماراتي.

وقال سموه بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام: إنه بعزيمة شباب الإمارات وعلمه وعمله انطلقت أول رحلة عربية إلى المريخ، وبدأ العمل بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، وها هو هذا الشباب، ذكوراً وإناثاً، يخوض بجدارة معركة كورونا ويحقق النجاحات المتتالية في هذا المجال".

وأضاف سموه إنه "حين يعطى الشباب الفرصة والإمكانات، فإنه يحلق في فضاء الإبداع ويثبت للعالم أنه لا حدود للطموح والإنجاز..، والقيادة الإماراتية لطالما راهنت على الشباب لقيادة المسيرة التنموية والمساهمة الفاعلة في صنع المستقبل، وهو الرهان نفسه الذي وضعه الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على، الشباب فأطلق مسيرة تمكينه وأتاح له كل فرص النمو والتطور والتقدم، ليصبح دعم الشباب منهجاً ثابتاً لدى القيادة الإماراتية، ولنلمس آثار هذا الحضور الشبابي المميز في جميع مناحي الحياة وصولاً إلى العلوم الحديثة والمتطورة التي نجحت الإمارات، بفضل حكمة قيادتها وعزيمة شبابها، في أن تحجز لنفسها فيه مكاناً متقدماً بين الدول.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز