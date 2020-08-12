محاكم دبي تنقل خدمات «العمالية» و«التنفيذ» إلى العوير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم دبي عن نقل جميع خدمات المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، إلى المبنى الجديد في منطقة العوير، سعياً من محاكم دبي في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، عبر خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتوفير أفضل الخدمات، التي من شأنها تسرّع من عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام، لتحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين، من خلال دقة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

وتتيح خدمات المحكمة العمالية للمتقاضين قيد الدعاوى العمالية، التي يتنازع فيها صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما، بالإضافة إلى خدمة الدعاوى العمالية الكلية، والدعاوى العمالية الجزئية، إضافة إلى خدمات دعاوى الاستئناف العمالي، ودعاوى «عمالي» خدمة مساعدة جزئي، ودعاوى «عمالي» خدمة مساعدة كلي، بالإضافة لنظر الطعون في الدعاوي العمالية من قبل محكمة التميز، وفق الاختصاص المحدد لها وفقاً للقانون، إضافة إلى تقديم خدمات إدارة التنفيذ، حيث تتيح خدمة التنفيذ للمتقاضين تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي وأحكام محاكم مركز دبي المالي، ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة والأوراق الأخرى، التي تصدق عليها المحاكم، وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من خارج الدولة، بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وتنفيذ الإنابات المحالة للمحكمة من محاكم الإمارات الأخرى في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي متى كان موطن المحكوم عليه أو أمواله تقع في دائرة اختصاص محاكم دبي، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

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