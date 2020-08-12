وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي السفير السنغافوري

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بوزارة الدفاع، صباح أمس، كمال أرفاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، والوفد المرافق، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

ورحب معاليه بالسفير السنغافوري وهنأه بمناسبة استلام مهام عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة. كما استعرض الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين، وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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