حلقة عن بعد لـ«شباب شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مجلس شرطة أبوظبي حلقة شبابية عن بعد بمناسبة يوم الشباب الدولي بعنوان «منتسبو شرطة أبوظبي ذوو بنية صحية ورياضية»، وذلك بالتعاون مع مركز التربية الرياضية وإدارة الخدمات الطبية.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي بتمكين الشباب وتحفيزهم وتشجيعهم على تحدي الصعوبات وتوفير كافة المستلزمات الفنية والمعنوية التي تعزز مشاركتهم في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية وتكريم المتميزين فيها إيماناً منها بأهمية الرياضة كقيمة مضافة إلى جهود بناء وتطوير الشاب الإماراتي بدنياً وذهنياً ونفسياً.

وأضاف: نحتفل بيوم الشباب الدولي للوقوف على مسيرة الشباب وجهودهم في خدمة الوطن، وتقييم الإنجازات ومواجهة الصعوبات وإعادة رسم الخطط وترتيبها وفق الظروف والمستجدات الطارئة، للحفاظ على استمرارية العزم والحيوية لدى الشباب لتخطي المرحلة الصعبة التي تجتاح العالم أجمع.

ودعا الرائد أحمد علي المنصوري نائب رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي الشباب إلى التحلي بروح المبادرة لتطوير العمل، مؤكداً دورهم في صنع القرار المؤسسي، واكتساب المهارات المطلوبة لقيادة المستقبل، وصقل شخصياتهم.

وأشار إلى اهتمام حكومة أبوظبي بتقديم النصائح والإرشادات الاحترازية في الوضع الحالي لـ (كوفيد 19) حاثاً الشباب على الاهتمام بتحميل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺻن للتأكد ﻣن ﻓﺣص كيوفيد 19، والاهتمام باﻟﺣﺟز اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣوﻋد اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ مع إلزام اﻟﻣﺧﺗﺑرﯾن ﺑارﺗداء اﻟﻛﻣﺎﻣﺎت واﻟﻘﻔﺎزات أثناء اﻻﺧﺗﺑﺎر واﺳﺗﺧدام أﺟﮭزة ﻓﺣص اﻟﺣرارة.

وشهدت الحلقة حوارات مباشرة بين الشباب المشاركين وصناع القرار معبرين عن آرائهم واقتراحاتهم بما ينعكس إيجابياً على الوضع الصحي والرياضي لمنتسبي القيادة وانعكاس ذلك على الحالة الذهنية وصورة المنتسبين لدى المجتمع

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