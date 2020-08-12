طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباح الجمعة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:01، والمد الثاني عند 20:00 والجزر الأول عند الساعة 11:46، والجزر الثاني عند الساعة 04:08.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 15:00 والثاني عند الساعة 06:56 والجزر الاول عند الساعة 09:57 والثاني عند الساعة 23:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 32 85 40

دبي 39 34 90 50

الشارقة 40 33 90 45

عجمان 42 32 80 40

أم القيوين 41 31 85 35

رأس الخيمة 42 33 80 40

الفجيرة 36 32 85 50

العين 43 32 80 30

ليوا 45 30 85 25

الرويس 39 32 85 30

السلع 39 33 85 25

دلما 40 33 75 40

طنب الكبرى 39 34 85 50

طنب الصغرى 39 34 85 50

أبو موسى 39 34 85 50.

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