شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، والذي توفي في حادث دهس على شارع دبي حتا في منطقة لهباب بتاريخ 25/7/2020، آسيوي الجنسية متوسط القامة، نحيف البنية، ذو لحية وشارب خفيفين، شعر رأسه أسود كثيف، يرتدي قميصا وبنطالا لونهما بيج.

ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مخفر شرطة لهباب، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه، يرجى الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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