قرقاش: نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رفض الإمارات التدخلات الإقليمية في الشأن العربي كالانتهاكات التركية الجارية في العراق، مؤكداً التزام الدولة بالاحترام الكامل لسيادة الدول وعدم التعرض لشؤونها الداخلية.

وقال معاليه، اليوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته".

وأوضح أن "موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، فالعلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي".

نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته.

موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي. فالعلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الإحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 12, 2020

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