محمد بن راشد: طاقات الشباب ضمانة تحقيق أحلام الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات قامت على أفكار شابة في مجالات متعددة كالفضاء والطاقة النووية، مشيراً إلى ضرورة أفكار الشباب وطاقاتهم في مسيرة الوطن.

وقال سموه، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "في اليوم العالمي للشباب، نفخر بأننا دولة شابة قامت على أفكار شابة، نعتز بشبابنا الذين يديرون طموحات شعبنا من استكشاف الفضاء إلى إدارة محطاتنا النووية، وصولاً إلى ترسيخ تنمية اقتصادية مستدامة لبلدنا، نؤمن بأن أفكار الشباب وطاقات الشباب وقودنا وضمانتنا في رحلتنا لتحقيق أحلامنا".

في #اليوم_العالمي_للشباب ..نفخر بأننا دولة شابة قامت على أفكارٍ شابة..نعتز بشبابنا الذين يديرون طموحات شعبنا من استكشاف الفضاء إلى ادارة محطاتنا النووية وصولاً لترسيخ تنمية اقتصادية مستدامة لبلدنا..نؤمن بأن أفكار الشباب وطاقات الشباب هم وقودنا وضمانتنا في رحلتنا لتحقيق أحلامنا. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 12, 2020

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز