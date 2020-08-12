" رافد" تعلن إلغاء الرسوم الإضافية لخدمة "أوتو إكسبرس المتنقلة"

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت شركة رافد لحلول المركبات بالشارقة، عن إلغاء الرسوم الإضافية الخاصة بخدمة "أوتو إكسبرس المتنقلة"، التي توفر ورشة عمل متنقلة متخصصة في تصليح وصيانة السيارات، وتقدم جميع الخدمات الأساسية الضرورية والمستعجلة، وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية. لتصبح رسوم الخدمة المتنقلة مجانية، دون دفع أي مبالغ إضافية على الخدمات المتنقلة والمقدمة في المنازل.

وأكد سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، أن إلغاء الرسوم الإضافية لخدمة الورشة المتنقلة، جاء انطلاقاً من استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها الشركة للتخفيف عن العملاء في الظروف الحالية التي يعيشها الجميع، وتشجيعاً من "رافد" على متابعة عمليات الصيانة الدورية لمركباتهم وعدم إهمالها في الوقت الحالي لكي لا يؤثر ذلك على أدائها على الطرق، أو يقلل من فرص الأمان و السلامة عند استخدامها بشكل متكرر

وأضاف المدفع : "تحتم علينا مسؤوليتنا تجاه المجتمع، أن نبذل كافة الجهود للحفاظ على سلامة عملائنا وتوفير أوقاتهم من خلال تقديم كافة الخدمات الخاصة بسياراتهم على عتبات بيوتهم أو مكاتبهم، ومن هذا المنطلق نسعى عبر الخدمة المتنقلة لتوفير مشقة الحضور إلى الورشة الثابتة، وتقديمها بنفس الأسعار التنافسية التي تطرحها "رافد ".

صيانة

ويمكن لعملاء رافد الاستفادة من مجموعة من الخدمات المقدمة وتشمل صيانة واستبدال الإنارات الخلفية والأمامية للسيارات، وتصليح أجهزة التكييف، بجانب غسيل و تلميع السيارات، بالإضافة إلى تغيير الزيت وأداة المنقي الخاص به "الفلتر"، و تعقيم المركبات من فيروس كورونا (كوفيد-19) بأسعار تنافسية، علماً أن جميع العاملين بالشركة يتبعون إجراءات وقائية مشددة واحترازية، مع ترك مسافة أمان كافية بينهم وبين العميل عند الوصول إلى منزله، وتعقيم الأدوات المستخدمة بشكل مستمر، لضمان تحقيق قواعد التباعد الاجتماعي وتقديم الخدمة بكل أمان ما يضمن سلامة العملاء والقائمين على الخدمة في آن واحد.

تفعيل

يذكر أن شركة رافد لحلول المركبات ومنذ بداية أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وبهدف استحداث وسائل جديدة لخدمة عملائها، فقد فعلت مؤخراً نظام العمل عن بعد، ونوهت بضرورة التواصل أو الاستفادة من جميع خدماتها المتعلقة بالسيارات عبر التطبيق الذكي الخاص بها والموقع الإلكتروني والاتصال الهاتفي، لكسب رضا العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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