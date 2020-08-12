منصور بن زايد: سنواصل مع شركائنا في العالم العربي الاستثمار في الشباب

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الشباب ثروة الأمم ومصنع الطموح ومنارة استشراف المستقبل، وطاقاته وتطلعاته ورؤاه برامج عمل لنا في التنمية الشاملة التي تشرك كافة فئات المجتمع وشرائحه ويقود جهودها وطلائعها الشباب الواثق بقدراته الحريص على تطوير مهاراته والمساهمة في بناء أوطانه والمشاركة في صناعة غد أفضل للإنسان.

وأضاف سموه في سلسلة من التغريدات بمناسبة اليوم العالمي للشباب: "سنواصل مع شركائنا في العالم العربي الاستثمار في الشباب كأغلى موارد الأوطان العربية للارتقاء بواقع اليوم والانطلاق نحو المستقبل. وقد تعلمنا من الماضي أن عوائد الاستثمار في الشباب متعددة ومجزية ومستدامة، وهذا رأسمالنا الحقيقي."

وقال سموه: "في اليوم العالمي للشباب، نثق بقدرة الشباب العربي على تحمل المسؤولية الواقعة على عاتقه في تجاوز التحديات الراهنة وتحويل التحديات إلى فرص بالعمل الدؤوب والثقة بقدراته وإمكاناته لتحقيق طموحاته وبناء المستقبل الذي يتطلع إليه ونحن إلى جانبه كنموذج عالمي للمواطنة والإنجاز".

وتابع سموه: "سنواصل مع شركائنا في العالم العربي الاستثمار في الشباب كأغلى موارد الأوطان العربية للارتقاء بواقع اليوم والانطلاق نحو المستقبل. وقد تعلمنا من الماضي أن عوائد الاستثمار في الشباب متعددة ومجزية ومستدامة، وهذا رأسمالنا الحقيقي".

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