ولي عهد رأس الخيمة يعين يوسف البلوشي مديراً لـ«المالية»

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2020، الذي يقضي بتعيين يوسف علي محمد البلوشي، مديراً عاماً لدائرة المالية في رأس الخيمة.

ويحمل يوسف البلوشي، درجة البكالوريس في المحاسبة، من جامعة الإمارات، عام 1994م، وشغل منصب مدير عام دائرة المالية بالوكالة في الإمارة منذ 2016، وسبق له شغل منصب نائب رئيس التدقيق المالي في مجموعة «اتصالات»، ورئيس المراجعة الداخلية في شركة مراس القابضة في دبي، ومراقب مالي في شركة بينونة للطاقة، إحدى شركات هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، وعمل مدققاً داخلياً في شركة الحفر الوطنية (NDC)، إحدى شركات أدنوك.

ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار).

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