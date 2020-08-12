سهيل المزروعي يبحث العلاقات مع السودان

المصدر: (أبوظبي - وام)

التقى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، كلاً من خيري عبد الرحمن أحمد وزير الطاقة والتعدين، وهاشم بن عوف وزير البنية التحتية بجمهورية السودان.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة والبنية التحتية، خاصة في المشاريع المشتركة.

واستعرض الجانبان التطورات والمستجدات المتعلقة بالتباحث الفني بشأن تفاصيل تلك المشروعات، واضعين في الاعتبار المتغيرات العالمية والتطور التكنولوجي الذي يضمن اعتماد أحدث النظم في هذه المجالات.

حضر اللقاء محمد أمين عبد الله الكارب، سفير جمهورية السودان لدى الدولة.

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