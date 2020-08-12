بتوجيهات حاكم عجمان.. «الأعمال الخيرية» ترسل 70 طن مساعدات إلى لبنان

المصدر: الشارقة، عجمان - وام

بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الرامية إلى التحرك الفوري لتقديم مساعدات عاجلة للبنان في إطار التضامن مع شعبها الشقيق في المحنة التي ألمت به جراء انفجار مرفأ بيروت..

أرسلت «هيئة الأعمال الخيرية في عجمان» صباح أمس مواد غذائية تقدر بأكثر من 70 طناً من المواد الأساسية، وذلك على متن الخطوط الجوية الوطنية لدولة الإمارات في إطار متابعتها للأوضاع في لبنان والوقوف على احتياجات الأشقاء هناك.

كانت «هيئة الأعمال الخيرية» قد تابعت منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الانفجار الوضع هناك ووقفت على آثار الدمار التي خلفها مع تقديم العون والمساعدة عبر فريق عملها التابع لمكتبها في لبنان.

وتقدم الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة.. وفد الهيئة الذي أشرف على عمليات تعبئة وتحميل المساعدات على متن الطائرة التي حملتها على متنها.

وأكد الخاجة، حرص هيئة الأعمال الخيرية على إيصال تلك المساعدات لمستحقيها.. منوهاً بتهيئة فريق عمل الهيئة التابع لمكتبها في بيروت ليكون في استقبال المساعدات فور وصولها أرض مطار بيروت والمباشرة في توزيعها على المستحقين.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون توحيد بث جميع قنواتها وإذاعاتها اليوم عبر برنامج «الخط المباشر» استجابة لحملة «سلام لبيروت» التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف توفير الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي.

ويخصص البرنامج كامل ساعات بثه لجمع التبرعات عبر الهواء مباشرة بدءاً من الساعة 1:30 إلى 3 ظهراً.. ويتيح تقديم التبرعات لصالح المتضررين جراء هذه الكارثة من خلال المكالمات الهاتفية عبر الأرقام: 600551688 والرسائل النصية على الأرقام: 6688.

وستحشد قنوات وإذاعات الهيئة حملات الدعم عبر برامجها ونشرات أخبارها وحسابات التواصل الاجتماعية الخاصة بها، حيث ستخصص قناة الشارقة ومن خلال برنامج «أماسي» اليومي حلقة لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقودها إمارة الشارقة ومؤسسة القلب الكبير عبر استضافة عدد من المسؤولين، فيما تعرض نشرات أخبار الدار جهود حملة القلب الكبير وأثرها في دعم المتضررين.

وستواكب إذاعة الشارقة الحملة عبر برنامجي «ساعة مسا» و«صيفنا أحلى»، إلى جانب نشر أرقام التبرعات الخاصة بالحملة من خلال الفواصل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.

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