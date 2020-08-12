تنفيذي الشارقة: إعفاء مشاريع «رواد» من نصف الرسوم الحكومية عامين إضافيين

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس – بعد التصديق على محضر جدول أعمال الجلسة السابقة - عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر المجلس عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة.

واعتمد المجلس إعفاء المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من نصف رسوم الجهات الحكومية مدة سنتين إضافيتين، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال من المبدعين الشباب وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارة.

وأقر المجلس الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للآثار، واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس لجنة الهياكل التنظيمية، تفاصيل الهيكل التنظيمي وما يضمه من إدارات وأقسام، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد يأتي تماشياً مع المهام الموكلة للهيئة وأهدافها.

تشكيل

وأصدر المجلس القرار رقم (24) لسنة 2020، بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

كما أصدر المجلس القرار (25) لسنة 2020، بشأن تمديد إعارة مستشار الشؤون البرلمانية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (26) لسنة 2020 بشأن اعتماد رسوم ومخالفات نشاط النقل المدرسي في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على المراسيم الأميرية والقرارات الصادرة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتم خلال الجلسة عرض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة ومناقشة الاقتراحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

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