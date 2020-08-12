مليون ونصف معاملة أنجزها مركز النقل المتكامل بأبوظبي بالنصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه أنجز 1,453,270 معاملة خلال النصف الأول من العام 2020، تشمل مختلف الخدمات التي يوفرها لأفراد المجتمع من المتعاملين ومستخدمي وسائل النقل العام، وتدعم الجهود المتواصلة لتعزيز التنقل السهل والآمن في إمارة أبوظبي.

وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة رقمياً في النصف الأول من العام 1,178,249 معاملة، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على منصات المركز الرقمية وتطبيقاته الذكية، لاسيما في وقت طبّق فيه نظام العمل عن بُعد ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذها لضمان سلامة أفراد المجتمع من موظفين ومتعاملين.

وتوقع المركز أن يستمر التوجه المتزايد على خدماته الذكية في المرحلة المقبلة بعد أن نجح في إرساء بنية تحتية رقمية شاملة تمكن المتعاملين من الحصول على الخدمات بكفاءة عالية وبطريقة مريحة وسهلة وآمنة، في أي وقت ومن أي مكان.

وحرصاً على ضمان صحة وسلامة المتعاملين ومستخدمي وسائل النقل العام، وفي إطار البرنامج الوطني للتعقيم الذي تم تنفيذه على مستوى الدولة بهدف التصدي لفيروس «كورونا» ومنع انتشاره، قام مركز النقل المتكامل خلال النصف الأول من العام، بعمليات تعقيم دورية، شاملة ومتكاملة، لجميع وسائل النقل العام، قبل وبعد كل رحلة وبشكل مكثف في الفترة المسائية بعد الانتهاء من تقديم الخدمات اليومية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة.

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