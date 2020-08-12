حملة تبرع بالدم في إسعاف دبي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في مقرها بورسان الثالثة، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، تحقيقاً لرؤيتها واستراتيجيتها في تعزيز دورها المجتمعي والإنساني.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، إن الحملة تعد إحدى المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي دأبت على تنفيذها سنوياً مشاركة منها في دعم الهيئات الشقيقة كهيئة الصحة بدبي وتعاوناً مع المستشفيات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن الهدف الأول لها هو سد أي نقص في مخزون بنك الدم، والتخفيف عن الجرحى ودعم المرضى الذين يحتاجون إلى قطرات من الدم للحفاظ على حياتهم وحمايتهم من الموت وعلاج الحالات الطارئة، لافتاً إلى أن التبرع بالدم بشكل منتظم يقلل نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية.

وقد شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الموظفين وكانت حصيلتها مرضية، والحمد لله سارع الكثيرون من الحاضرين والموظفين وعمال الخدمات المساندة بالتبرع استجابة لدعوة المؤسسة، والقيام بالواجب الوطني والإنساني تجاه من هم بحاجة ماسة إلى قطرات بسيطة من الدم قد تعني لهم الحياة والشفاء.

ويأتي تنظيم المؤسسة لحملة التبرع بالدم في إطار قيام المؤسسة بواجبها ومهمتها الإنسانية في الحفاظ على الأرواح وحماية المرضى ووقايتهم من المضاعفات، وتأكيداً على الرقي بمكانة الإمارات الإنسانية، وتنفيذاً للأسس التي قامت عليها الدولة وأهمها جعل الخير جزءاً من المنظومة الوطنية.

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