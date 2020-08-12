رأس الخيمة بلا أكياس بلاستيكية 2021

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشف الدكتور سيف الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، عن وضع دراسة لاستبدال الأكياس البلاستيكية ببدائل صديقة للبيئة تدريجياً بهدف التخلص من استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في نشاطي السوبر ماركت والمخابز، على أن يتم التوسع في تطبيق مبادرة رأس الخيمة خالية من البلاستيك على باقي القطاعات والأنشطة الأخرى، اعتباراً من مطلع عام 2021، وسوف يسهم ذلك في تقليل البصمة البيئية وحماية الأنظمة البيئية.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت دراسة استهدفت أصحاب قطاعي السوبر ماركت والمخابز ضمن مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك»، والتي كشفت عن تأييد 77.28% من مجموع 261 محل سوبر ماركت ومخابز للمبادرة التي تستهدف استبدال الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل ببدائل صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن عدد الأكياس المستخدمة في هذين النشاطين (27.43 مليون كيس بلاستيك)، وعدد الأوزان الكبيرة تجاوزت 489.6 طناً من أكياس البلاستيك خلال عام 2019.

وأوضح الغيص أن قياس اتجاه المجتمع نحو الآثار السلبية لاستخدام البلاستيك وأضراره على البيئة، وتبين أن نسبة 81.25% من المستطلعين أعربوا عن أن حظر الأكياس البلاستيكية في الإمارة سيساهم في حماية البيئة، كما أشار 78.75% منهم بأنهم سيقومون بتشجيع كافة الفئات المستهدفة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت التي تقدم منتجاتها لجمهور المستهلكين في رأس الخيمة تستخدم الأكياس البلاستيكية وبما ينطوي على مخاطر بيئية عالية، نظراً لأنها تتحلل خلال فترة تتراوح بين 10-20 عاماً، وتتسبب في نفوق كثير من الكائنات البحرية والبرية ومن ثم تحدث خللاً في الأنظمة البيئية، لافتاً إلى أن الدراسات العلمية أكدت أن البلاستيك من المواد التي تؤدي إلى مخاطر بيئية لجميع النظم البيئية في العالم، حيث تم تقدير الإنتاج العالمي للبلاستيك منذ خمسينيات القرن الماضي بنحو 8.3 مليارات طن، وتعتبر المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة من المنتجات الأخطر على البيئة.

وأضاف: سجلت درجة تأييد أصحاب المخابز أكثر ارتفاعاً بنسبة 81.11%، أما أصحاب السوبر ماركت فكانت درجة تأييدهم 75.50%، وأيد أصحاب 224 منشأة وبنسبة 85.8% من إجمالي عدد المنشآت المستطلعة أن تكون هذه البدائل من الأكياس الورقية، في حين أشار أصحاب عدد 130 منشأة وبنسبة 49.8% من المستطلعين إلى أن الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل العضوي هي البديل الأنسب، بينما فضل عدد 97 صاحب منشأة وبنسبة 37.2% من المستطلعين الأكياس القماش كبديل صديق للبيئة للأكياس البلاستيكية، كما أشار 96.17% من أصحاب المنشآت أن بإمكان منشآتهم المساهمة بشكل إيجابي في تخفيض نسبة استخدام الأكياس البلاستيكية بإمارة رأس الخيمة.

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