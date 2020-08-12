شرطة عجمان تطلق البرنامج الصيفي بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، البرنامج الصيفي لدورة شرطة المستقبل الواحد والعشرين للذكور والثالث للإناث عبر الاتصال المرئي عن بعد، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، لتعزيز مهارات وقدرات الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقال العقيد الشيخ عبد الله بن سعيد النعيمـي رئيس مركز التدريب بشرطة عجمان، إن الدورة أُطلقت بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر» لمدة ثلاثة أسابيع، لتعزيز وتنمية المهارات والعلوم والمعارف لدى طلاب المدارس، وإشغالهم بما يعود عليهم بالفائدة خلال الإجازة الصيفية.

وأضاف، أن الدورة تشمل برنامجاً متنوعاً يتضمن التدريبات الرياضية والعسكرية وتدريبات فك وتركيب السلاح بإشراف مدربين من شرطة عجمان يومياً، وكذلك محاضرات تعليمية وتثقيفية حول استشراف المستقبل، وتنمية المهارات القيادية لدى الطلاب، إضافة إلى تثقيفهم في مجال الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، ومواد أمنية مختلفة.

كما تشمل الدورة رحلات افتراضية إلى بعض الجهات الشرطية كإدارة العمليات ومركز خدمات المرور والترخيص والدفاع المدني للتعرف على آليات العمل والجهود المبذولة في تعزيز الأمن والأمان.

من جانبه، أشار المستشار الدكتور إبراهيم الدبل المدير التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» إلى أن برنامج أقدر وفر لطلاب شرطة المستقبل برامج تدريبية افتراضية حول مواد متنوعة تضمنت التسامح والاستخدام الأمثل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وثقافة المواطنة الإيجابية والأمن الفكري، مضيفاً أنه سيتم منح الطلاب المشاركين في الدورة شهادات مشاركة معتمدة من برنامج خليفة للتمكين، مشيداً بجهود وإنجازات شرطة عجمان في مجال تمكين ودعم جيل المستقبل.

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