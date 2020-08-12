مسؤولون: شباب الإمارات شركاء في صناعة القرار

المصدر: متابعة - البيان

أكد مسؤولون أن شباب الإمارات شركاء أساسيون في التغيير وصناعة القرار، لافتين إلى أن القيادة الرشيدة للدولة أولت أهمية خاصة لتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وأنها تولي أهمية قصوى لتأهيلهم وفق رؤية استشرافية لمواصلة مسيرة البناء والإنجازات»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمضي قدماً وبخطوات ريادية عالمية نحو تمكين الشباب للقيادة والتغيير وتقلد المناصب، وليس أدل من ذلك سوى تقلد شباب وشابات مناصب وزارية وحكومية في الدولة، ليقودوا مسيرة التغيير والتنمية في قطاعات عدة.

وقال معاليه: إن القيادة الناجحة هي تلك التي تستثمر في شبابها، تتبنى أفكارهم، تحقق تطلعاتهم المستقبلية، وتحول أحلامهم إلى حقيقة، وتغذي طموح الشباب وميولهم، وتعمق انتماءهم لقضايا الوطن واحتياجاته والحفاظ على كينونته، وتعزز التواصل الثقافي والحضاري بين الأجيال.

تنمية

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أهمية خاصة لتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني بما في ذلك عضويتهم في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، ليساهموا في قيادة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة.

وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:»الشباب هم عماد الحاضر، وصناع المستقبل، والثروة الدائمة التي ينبغي العمل على تنميتها لنضمن استمرار مسيرة التنافسية الإماراتية«.

وأضاف: بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أهنئ شباب الوطن وأشيد بجهودهم في الإنجازات التي تحققها الدولة ونؤكد التزام الهيئة بتوفير كل أنواع الدعم للشباب في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية».

من جهته، ثمن اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لمسيرة الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن حاضراً ومستقبلاً.

وأشاد بالإنجازات المتواصلة التي يحققها شباب الإمارات ودورهم الرائد في مسيرة التنمية والتطوير فهم عماد تطور ونهضة المجتمعات لافتاً إلى أن تلك المنجزات تتواصل بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به شباب الوطن من قيادتنا الرشيدة والتي وفرت وسخرت لهم الإمكانات من أجل النهوض بدورهم وتزويدهم بالخبرات والكفاءة التي تمكنهم من ريادة الأعمال والمسؤوليات والواجبات في مختلف المواقع والمناصب.

بناء

بدوره، قال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي:«بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يحتفي به العالم في الثاني عشر من أغسطس من كل عام تحتفي دولة الإمارات كل يوم بثمار نهضتها، بالسواعد التي ساهمت في بناء مسيرة دولتنا، بالشباب الطموحين الذين آمنت بهم قيادتنا الرشيدة ووضعت كافة الإمكانيات لتعزيز حضورهم وتمكينهم في المجتمع واستثمار طاقاتهم الشبابية بكل بصيرة وحكمة».

ثروة

كما أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن الشباب هم ثروة الوطن وحماته وأمل العالم والشعوب نحو مستقبل أفضل عنوانه العمل والابتكار والتطور.

وقال الدكتور علي المري: «إن الشباب هم ركيزة التطور في كافة المجالات ويحملون آمال وطموحات المجتمع نحو إحداث نقلة نوعية في حياة كل أفراده وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتمكين الشباب بكل الوسائل والإمكانات التي تسمح لهم اكتساب العلوم والخبرات والتجارب وإعدادهم من أجل أن يكونوا قادة للمستقبل في جميع القطاعات الحيوية، وكذلك تأهيلهم وفق رؤية استشرافية تضمن عملهم ومواصلة مسيرة البناء والإنجازات في كل ربوع الوطن».

تطور

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: إن حكومة الإمارات تولي أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والابتكار والإسهام في تقدم وتطور البلد ورفاه مجتمعه، وتجاوزت في سبيل ذلك مرحلة الدعم إلى مرحلة تعزيز روح القيادة لديهم وإشراكهم في صنع القرار على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.

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