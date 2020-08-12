«دبي الذكية»: شباب الوطن ركيزة للتنمية

المصدر: دبي - البيان

أكدت «دبي الذكية» أن شباب الوطن ركيزة للتنمية واستشراف المستقبل في الإمارات والعالم، وأن الاستثمار في الشباب أساس لبناء مجتمع متكامل وخلق أجيال تستكمل مسيرة الإنجازات.

وقال يونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «إن الشباب طاقة متجددة ويمتلكون العزيمة والإرادة والقدرة على تغيير الواقع وتحقيق المستحيل، ويمثل الشباب ركيزة أساسية للتنمية واستشراف المستقبل في الإمارات والعالم، وبهم تستطيع الإمارات استكمال مسيرة البناء في كل المجالات».

وأضاف: «تولي قيادتنا الرشيدة أهمية قصوى لتمكين الشباب حتى أصبحوا نموذجاً عالمياً للشباب المبتكر والمبدع والذي يستطيع تحويل الأحلام إلى واقع ملموس في كافة المجالات، ولا سيما القطاعات الرقمية التي تعول على الشباب لإحداث قفزات نوعية تجعل من الإمارات مركزاً عالمياً للتحول الذكي في كل القطاعات».

إنجازات

بدوره، قال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «إن الشباب هم الأمل في غد أفضل لسائر البشرية، ويحملون آمال وطموحات العالم. إن الاستثمار في الشباب هو الأساس لبناء مجتمع متكامل وخلق أجيال تستكمل مسيرة النجاحات والإنجازات في الإمارات والعالم. وإن تمكين الشباب هو نهج قامت عليه دولة الإمارات ورسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة انطلاقاً من إيمانها بأن الشباب هم المستقبل».

وأضاف: «تمتلك دولة الإمارات كوادر شبابية مدربة وقادرة على إحداث تطوير في كافة المجالات. ويعد يوم الشباب الدولي فرصة لتكثيف العمل على إلهام الشباب ودفعهم نحو تحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني من أجل بناء قدرات بشرية تستطيع قيادة مختلف القطاعات في المستقبل. وأود أن أتوجه بالتحية لكل شاب وشابة في الإمارات والعالم، وأؤكد لهم أنه بعزيمتهم وإصرارهم سوف يستطيع العالم التغلب على تحدياته».

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