«صحة»: مراكز جديدة لفحص «كورونا» باستخدام تقنية الليزر قريباً

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت الدكتورة نورة خميس الغيثي، المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة» أنه سيتم توفير فحص «كورونا» باستخدام تقنية DPI التي تعتمد على أشعة الليزر في مراكز إضافية قريباً بمشيئة الله.

وذلك بعدما بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، توسيع نطاق فحص الليزر باستخدام تقنية DPI للراغبين بالدخول إلى إمارة أبوظبي في مراكز عدة للمسح من المركبة في الدولة.وتتوفر الخدمة في 7 مراكز فحص على مستوى الإمارات، ويمكن للراغبين بدخول إمارة أبوظبي حجز موعد لإجراء الفحص بالليزر في أي من تلك المراكز عن طريق تطبيق شركة «صحة».

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي:«إنه تم إدراج تقنية DPI القائمة في مجموعة من مراكز المسح من المركبة في أنحاء الدولة، إذ سيتم توفير الخدمة في المرحلة الأولى في مراكز المسح من المركبة بمدينة زايد والكورنيش في أبوظبي، والهيلي في العين، وفي مراكز المسح الوطني بميناء راشد والخوانيج في دبي، ورأس الخيمة والفجيرة».

وأضافت: «إن توفير هذه الخدمة جاء حرصاً من شركة «صحة» لتسهيل دخول القادمين إلى إمارة أبوظبي، حيث يمكنهم حجز موعد بسهولة عن طريق تطبيق شركة «صحة» ومن ثم إجراء الفحص وهم داخل مركباتهم في أحد مراكز أبوظبي أو العين قبل خروجهم من إمارة أبوظبي، أو في أحد مراكز المناطق الشمالية المذكورة عند عودتهم».

ويتم حجز موعد لإجراء الفحص بالليزر عن طريق تطبيق شركة صحة، ودفع تكلفة الفحص التي تبلغ 50 درهماً، بحيث يتم أخذ عينة دم عند زيارة المركز لفحص العينة وإظهار النتيجة خلال دقائق، وفي حال أظهرت النتيجة أن هناك حاجة لإجراء مسحة الأنف فيتم إجراء المسحة، ومن ثم يتعين على المراجع عزل نفسه لحين ظهور نتيجة المسحة، أما في حال أظهرت النتيجة عدم الحاجة لذلك، فسيستلم المراجع رسالة نصية قصيرة تمكنه من دخول إمارة أبوظبي خلال 48 ساعة من تاريخ ظهور النتيجة.

وتعمل مراكز المسح في أبوظبي والعين من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، كما تعمل مراكز المسح في المناطق الشمالية على مدار 7 أيام من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً.

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