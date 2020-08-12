«تواصل».. لقاء إلكتروني خدمي مع المتعاملين في بلدية الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن عبدالله الحنطوبي نائب المدير العام لبلدية الفجيرة لـ«البيان» عن إطلاق خدمة «تواصل» للمتعاملين والموظفين. وهي خدمة إلكترونية تقوم على عقد لقاءات سريعة «عن بُعد»، موضحاً أن الهدف من إطلاق الخدمة استمرار خدمات البلدية وإيصالها للجمهور بسهولة ويسر، ما يعزز من انسياب العمل وكفاءته في مختلف إدارات البلدية وأقسامها.

وتتيح الخدمة تواصل العميل ولقاءه المسؤول المعني أثناء وجوده في مبنى البلدية عبر الشاشة الذكية للتحدث عن معاملته واحتياجاته، وبدوره يقوم المسؤول خلال دقائق بتصفح معاملة العميل من خلال البرنامج والتأكد من سيرها وفق الأنظمة المتبعة، ليتلقى العميل على الفور الرد على استفساراته من دون تأخير، وتتم العملية وفق آلية منظمة تسهل على الجمهور تلقي الردود مباشرة من خلال خدمة «تواصل» أثناء وجودهم في مقر البلدية من دون الحاجة إلى مقابلة المسؤول المباشر في مكتبه.

وأشار الحنطوبي إلى أن بلدية الفجيرة نجحت في تسخير العديد من المبادرات المبتكرة وخدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات متعامليها، وخاصة في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها كافة الجهات في الدولة لمواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن إطلاق الخدمة جاء نتاج عمل فريق البلدية باستغلال كافة الموارد التقنية الحديثة من أجل تسهيل حياة الجمهور من خلال خدمات حكومية إلكترونية تلبي احتياجاتهم بأقل جهد ووقت.

وبين أن خدمة «تواصل» تتيح للمسؤول ومن خلال جهازه الذكي متابعة سير العمل وإجراء مقابلة مع الجمهور أو الموظفين للاطلاع على استفساراتهم والاستجابة والتعامل مع مختلف الملاحظات الواردة بسرعة.

تميز

نجحت بلدية الفجيرة في إطلاق خدمات إلكترونية متنوعة حرصاً منها على مواكبة العصر الحديث وتجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة الحريصة على الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين من أجل تحقيق رضا وسعادة الجمهور.

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