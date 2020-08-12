200 إعلامي في ورشة «دبي للصحافة» عن استخدامات «الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع «جوجل»

المصدر: دبي - البيان

نظّم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مبادرة «جوجل» للأخبار، ورشة عمل تفاعلية عن بُعد على مدار يومين حول استخدامات «التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة»، شارك فيها ما يقارب 200 من الصحافيين والصحافيات العرب العاملين في المؤسسات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، وناقشت مفاهيم التعلم الآلي وتحولات الصحافة في ظل الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى اكتشاف الدعم الذي يمكن أن تقدمه تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء غرف الأخبار والمؤسسات الصحفية، وتعزيز كفاءة الصحافيين لرفع الإنتاج ذي القيمة المضافة.

تعاون

وتعتبر الورشة جزءاً من سلسلة ورش عمل ينظمها نادي دبي للصحافة خلال أغسطس الجاري، بالتعاون والشراكة مع عدة جهات إعلامية عالمية تتخذ من دبي مقراً رئيساً لأعمالها، بهدف التعرف إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الدعم الذي يمكن أن تقدمه لتحسين أداء المؤسسات الصحافية والعاملين فيها.

وفي هذه المناسبة قالت، ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: «إن نادي دبي للصحافة يضع عملية تمكين الصحافيين العرب وإعدادهم بشكل مثالي للمستقبل على رأس أولوياته واستراتيجيته.

لافتة إلى أن النادي يتمتع بشبكة علاقات واسعة مع أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم، من ضمنها الشركات والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي العالمية، حيث يتعاون النادي مع جميع الأطراف لتوفير أفضل طرق الإعداد والتدريب للصحافيين والمؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية».

وأضافت بوحميد: «إن المهارات المستقبلية أصبحت مطلباً أساسياً لسوق العمل في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، حيث توفر فرصاً مضاعفة للعاملين في القطاعين الإعلامي والصحافي».

مشيرة إلى أن التعاون مع «جوجل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف المجالات لتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية عن المهارات الرقمية والتطوير المهني، منسجمة تماماً مع رؤية النادي في تطبيق المشاريع والمبادرات المعنية بتنمية الصحافيين.

مساهمة

وبدورها أعربت سامية عايش زميلة تدريس في مبادرة «جوجل للأخبار» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تقديرها لاستمرار شراكة «جوجل» مع نادي دبي للصحافة بهدف تقديم دورات تدريبية يمكنها أن تساعد الصحافيين في عملهم من خلال استخدام أدوات ومنصات رقمية متنوعة».

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