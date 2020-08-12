خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس تشاد بيوم الاستقلال

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى مشير تشاد إدريس ديبي اتنو رئيس الجمهورية ورأس الدولة في جمهورية تشاد.

وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى مشير تشاد إدريس ديبي اتنو رئيس الجمهورية ورأس الدولة في جمهورية تشاد.

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