مجلس شباب «كهرباء دبي» استثمار بالطاقات الإبداعية

المصدر: (دبي - البيان )

أكدت عائشة محمد الرميثي رئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي فى تصريح بمناسبة "اليوم العالمي للشباب" أن تأسيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي يعكس استراتيجية الهيئة في دعم الشباب وجهودها الحثيثة للاستثمار في طاقاتهم الإبداعية الخلاقة وتمكينهم من تحقيق التميّز المهني والاجتماعي وإشراكهم في تحقيق رؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وتقدمت بجزيل الشكر ووافر التقدير لقيادتنا الرشيدة التي تؤمن بقدرات الشباب وتوفر لهم جميع الإمكانات لإشراكهم في عملية البناء والتطوير.

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