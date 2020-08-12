«مجلس وزارة الصحة للشباب»: المناسبة احتفاء بالقدرات والإنجازات

أكد مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب أن اليوم العالمي للشباب الذي يوافق اليوم، يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء بقدرات وإنجازات الشباب ودورهم المؤثر في صنع مستقبل الدولة، كما يشكل محطة لإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الشبابية القائمة على الابتكار والإبداع، مشيراً إلى أن المجلس أنجز مبادرات عدة، ومنها؛ أول برنامج لقادة شباب المستقبل في مجال الصحة، ومتحف افتراضي بعرض ثلاثي الأبعاد لتشجيع طلبة الثانوية العامة على التخصص في المجالات الطبية والتمريضية، بالإضافة لمبادرة 60 دقيقة مع ملهم، وترسيخ البرامج التطوعية وبرنامج مسارك للمنح الدراسية والبعثات الخارجية. وأضاف: تولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات مكانة متميزة للشباب كمحرك رئيس للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة وتجسيد القيم الإماراتية، وتسخير الطاقات الشابة وتعزيز مشاركتها الفاعلة بدعم الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع. ويؤكد مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب دعمه والتزامه بحملة «نلتزم لننتصر» على جائحة كورونا لتحقيق التعافي المبكر من خلال التقيد بجميع القرارات والإجراءات الاحترازية والمحافظة على المكتسبات والمنجزات بتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية. ويشيد مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب بالدور البارز لشباب الوطن ومقيميه في برامج التطوع لدعم برامج الجهات الصحية بمواجهة الجائحة. (دبي - البيان)

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