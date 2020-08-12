«قضاء أبوظبي» تصدر دليلاً للتعريف بكيفية الدخول لنظام المحاكمات «عن بُعد»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

دعت دائرة القضاء أبوظبي كافة المتعاملين معها عبر نظام جلسات المحاكمات عن بُعد إلى التأكد من تحديث واستخدام آخر نسخة من برنامج Google Chrome أو ٍSafari المخصصة لأجهزة الحاسوب، وكتابة الملاحظات أثناء نظر القضية بخانة الدردشة لعدم التسبب بمقاطعة جلسات المحاكمة، مشيرة بأن عملية الدخول إلى النظام تتم عبر استخدام رقم «تعريف الاجتماع» المرسل برسالة نصية (SMS) من دائرة القضاء إلى هاتف المتعامل والمرتبط بملف القضية.

وتفصيلاً، فقد أصدرت دائرة القضاء أبوظبي دليل المستخدم لتعريف المتعاملين بكيفية الدخول إلى جلسات محاكم الدائرة «عن بُعد» باستخدام المتصفح الإلكتروني، طالبة فيه المتعاملين، بالالتزام بالانضباط والسلوكيات المتعارف عليها في الحضور أمام المحكمة، وارتداء الملابس المحتشمة، وعدم التحدث إلا بعد الاستئذان وصدور إذن من هيئة المحكمة، فضلاً عن اختيار المكان الذي يليق بهيبة القضاء، بالابتعاد عن أي مصدر الإزعاج وعدم التسبب بأي ضجيج.

وشدد الدليل على أهمية أن يكون المتعامل مستعداً تقنياً ويستخدم الأجهزة التي تمكنك من التواصل مع المحكمة (حاسب آلي متصل بالأنترنت وميكرفون وكاميرا وسماعة) بحيث تكون الصوت والصوة في وضوح كامل.

والزم الدليل أطراف القضية بضرورة حمل الحاضر المستندات القانونية التالية (أصل بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر، الرخصة التجارية للمؤسسة، بالنسبة للشركات يعين حضور ممثلها القانوني مع إرفاق رخصة الشركة التجارية وعقد تأسيسها وملاحقه وسند ممثله القانوني، وفي حال كان الحاضر وكيلاً عن أحد الأطراف، عليه إرفاق سند وكالة ساري المفعول مع إرفاق بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفره.

وأوضحت الدائرة بأن الإجراءات التي يشتملها نظام المحاكمات عن بُعد، تتضمن تقديم ملخص شفاهي أثناء الجلسة، حول ما تم إيداعه من مذكرات ما لم تأمر المحكمة، باستيضاح أحد الأطراف بصورة تفصيلية، حيث ستكون وقائع الجلسة وما يدور بها مسجلة إلكترونياً.

وبينت بأن آلية العمل في النظام تتمثل في النداء على الأطراف بحسب ترتيب جدول القضايا المعروضة بالمحكمة، وعلي المتعامل الالتزام بالهدوء والإنصات جيداً وفي حال كان لديه أي ملاحظات أثناء نظر قضية معينة يمكن كتابة الملاحظة بخانة الدردشة لعدم التسبب بمقاطعة جلسات المحاكمة.

ولحضور جلسة المحكمة «عن بُعد» يجب أن يستلم المتعامل رسالة نصية تتضمن رابط الدخول ورقم تعريف الاجتماع، المستلم من دائرة القضاء والمرتبط بملف القضية، ومن ثم يتوجب على المتعامل إدخال اسمه الثلاثي كما هو ظاهر في بطاقة الهوية ومن ثم الضغط على زر Join Meeting، وعندئذ يكون المتعامل قد انضممت «لجلسة المحكمة عن بُعد» بنجاح، وسيسمح له حينها أمين السر بالتحدث.

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