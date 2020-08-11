«الرحمة الخيرية» تنفق 9 ملايين درهم على المشاريع الإنسانية والتنموية خلال 6 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت مؤسسة الرحمة الخيرية في رأس الخيمة، عن إنفاق 9 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام 2020 على مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية والمجتمعية داخل الدولة وخارجها، كما أعلنت عن إطلاق مسابقة «فاستبقوا الخيرات» المخصصة لأفراد المجتمع، لمشاركة أفكارهم الخيرية عن طريق عمل فيديو قصير، وسيتم السحب عشوائياً بين جميع المشاركات ليحصل الفائز على جائزة مالية تشجيعية قدرها 2000 درهم.

وأوضح عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للمؤسسة، أن إقبال أهل الخير للتبرع من مواطنين ومقيمين، منح المؤسسة القدرة على تأدية رسالتها السامية في نهضة وتنمية الشعوب الفقيرة، مؤكداً أن الربع الثاني من العام الجاري شهد دعماً غير محدود في حجم المساعدات ونوعها، لمواجهة تأثيرات وتداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والذي ضاعف قدرتنا على الوصول بالتبرعات إلى المحتاجين داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن نجاح المشاريع التي تنفذها الجمعية خارجياً وداخلياً، جعلنا من الجمعيات الرائدة في إمارة رأس الخيمة، مؤكداً أن ثمرات هذا العمل هي نتاج توجيهات قيادتنا الحكيمة التي تدفع عجلة العمل الخيري لمزيد من التطور والرقي، وصولاً للتخفيف عن الأسر المتعففة والشعوب المعوزة.

بدوره أوضح سالم حسن النعيمي، الأمين العام المساعد للجمعية، أن المشاريع الخارجية التي تنفذها المؤسسة تعكس المعدن النفيس الذي تتمتع به دولة الإمارات قيادةً وشعباً، مشيراً إلى أن المؤسسة تبنت خلال النصف الأول من العام الجاري، بناء 74 مسجداً في كل من الهند وأندونيسيا وأوغندا بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و726 ألف درهم، وشملت مشاريع المؤسسة توصيل المياه الصالحة للشرب إلى سكان تلك البلدان التي تفتقر إلى المياه، حيث تبنت حفر 111 بئراً، وتركيب 178 مضخة، بقيمة إجمالية 794.85 ألف درهم.

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