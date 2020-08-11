مواصلات الإمارات تفوز بجائزة عالمية في سلامة الأسطول

المصدر: دبي - البيان

حصدت مواصلات الإمارات جائزة «سلامة الأسطول» من الجمعية الملكية البريطانية «روسبا» لمنع الحوادث.

وأكدّت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية في مواصلات الإمارات: «إنه رغم التحديات وطبيعة حجم أسطول الشركة الضخم الذي يبلغ نحو 30 ألف مركبة، وحجم أعمالها وخدماتها التي تصل إلى 8 خدمات رئيسية و26 خدمة فرعية، إلا أنها نالت هذه الجائزة لتعكس نجاح خططها الموضوعة وجهودها المبذولة في تعزيز معايير الأمن والسلامة لدى أسطولها وخدماتها، وتتوج بذلك الحرص الذي توليه في تبنّي وتطوير المبادرات التي تعزز مستوى السلامة في أنشطتها وخدماتها، وترسّخ ثقافة السلامة المرورية بين موظفيها وباقي شرائح المجتمع».

وأوضحت صقر: «إن الفوز الجديد يضاف لسجل إنجازات ونجاحات مواصلات الإمارات، ويبشّر بمستقبل أكثر إشراقاً في قطاع النقل والمواصلات والخدمات الفنية واللوجستية في الدولة، حيث يؤكد هذا النجاح أداء العاملين الذي يتسم بالكفاءة والجودة والاحترافية، والتزام الشركة بالأنظمة والتشريعات المحددة والمواصفات والمقاييس المعتمدة طوال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 39 عاماً، الأمر الذي عزّز من تحقيق نتائج ومستويات السلامة المرورية، وانعكس على أعمال المؤسسة بصورة إيجابية، علاوة على تحسين موقع المؤسسة وحضورها، لاسيما على مستوى الأهداف المرتبطة بمؤشرات السلامة».

ونوّهت صقر باستمرار الجهود المبذولة في شأن ترسيخ ثقافة سلامة النقل لدى موظفيها، حيث تنظم سلسلة من البرامج والمبادرات والفعاليات المعنية بتعزيز معايير السلامة بمختلف اللغات من ضمنها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأوردو، كما وتنظم زيارات ميدانية لفريق مدققي نظام الإدارة المتكامل في مختلف مواقع الشركة بالدولة للتأكد من التزامها بتلك المعايير.

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