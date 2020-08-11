اتفاقية لتقديم خدمات طبية لمنتسبي «دفاع مدني دبي»

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتقديم خدمات صحية بين الدفاع المدني ومركز التداوي الطبي.

ووقع الاتفاقية العميد جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، ومروان إبراهيم ناصر المدير التنفيذي لمركز التداوي الطبي، وبحضور العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ.

ويقدم بمقتضى الاتفاقية مركز التداوي الطبي الخدمات الطبية اللازمة للموظفين والمنتسبين في الدفاع المدني وعائلاتهم، وتقديم جميع الخدمات المغطاة بالتأمين الصحي دون أي نسبة تحمل على العاملين، كما يقوم بتنظيم المخيمات الطبية وورش العمل الدورية لنشر التوعية الصحية والثقافة الطبية وتوفير خدمة مركبة العيادة المتنقلة «للحالات الحرجة»، فيما يتيح الدفاع المدني لمركز التداوي الطبي استخدام القاعات وغرف الاجتماعات، والأجهزة والمعدات المتاحة لتنظيم الفعاليات الطبية.

وأكد العميد جمال بن عاضد: «إن الدفاع المدني بدبي يعمل على توفير خدمات طبية متقدمة ونوعية وفق أفضل المعايير العالمية تلبية لاحتياجات العاملين الطبية المختلفة».

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