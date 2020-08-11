الطاير يبحث آفاق التعاون مع شركة "كيوليس" الفرنسية

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال عن بعد، مع السيد برنارد طبري المدير التنفيذي لشركة كيوليس الفرنسية، الرائدة في مجال نقل الركاب بكافة وسائل المواصلات، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة وشركة كيوليس، إلى جانب استطلاع مشاريع التنقل المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة.

وتم خلال اللقاء استعراض تجربتي إمارة دبي وجمهورية فرنسا، في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد (19)، ومدى تأثير الأزمة في قطاع المواصلات العامة، والإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الركاب والموظفين وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمتعاملين، كما بحث الجانبان التعاون في مجال تشغيل وصيانة انظمة القطارات وحافلات المواصلات العامة، وتقديم حلول مستقبلية للتنقل، وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية في المشاريع التي تخطط الهيئة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

حضر اللقاء السيد عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، والسيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيدة موزة المري مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.

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