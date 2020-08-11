تمديد مهلة حاملي أذونات الدخول المنتهية لمدة شهر

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قراراً يمنح بموجبه حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية للموجودين داخل الدولة، مهلة إضافية، اعتباراً من 11 /8 /2020 ولمدة شهر، بهدف تمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة.

يأتي ذلك ضمن المبادرات الوطنية التي تطلقها الإمارات، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، والتزاماً من الهيئة بتنفيذ القرارات في شأن أنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.

ودعت الهيئة كافة حاملي أذونات الدخول المنتهية، إلى العمل على تسوية أوضاعهم عبر المغادرة ضمن المهلة المقررة للترحيب بهم مجدداً لزيارة الدولة.

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