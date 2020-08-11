روبوت في مستشفيات «صحة دبي» يعقم الغرفة بـ 10 دقائق

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

بدأ مستشفى لطيفة للنساء والولادة، باستخدام أحدث أجهزة الروبوت الآلي للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، حيث تسلمت هيئة الصحة في دبي جهازين من هذا النوع، على أن يتم استلام 6 أجهزة أخرى خلال الأيام المقبلة لتوزيعها على مستشفيات دبي وراشد وحتا، إضافة إلى أجهزة أخرى سيتم تزويد مراكز الرعاية الصحية الأولية بها.

وقد رافقت «البيان» الروبوت في مستشفى لطيفة للوقوف على دوره في عمليات التعقيم والتطهير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، حيث بإمكان الروبوت أن يعقم الغرفة في المستشفى خلال 10 دقائق.

وقال الدكتور دياري عبد الرحمن محمد، استشاري جراحة الأطفال ورئيس مكتب مكافحة العدوى في مستشفى لطيفة: إن الجهازين يعتبران من أحدث ما تم إنتاجه في استخدام الأشعة فوق البنفسجية وهي أشعة كهرومغناطيسية مع طول مدى أقصر من الطيف المرئي، وهي تقنية جديدة تستخدم في مكافحة العدوى.

حيث تؤثر على الروابط الجزيئية بين الأحماض النووية للفيروسات والميكروبات من خلال تحليلها ومن ثم قتلها، وهي طريقة جديدة للسيطرة على الميكروبات والفيروسات في المستشفيات وتعتبر أفضل من الرذاذ المتطاير الذي كان يستخدم سابقاً في تعقيم المستشفيات.

وقال إسحاق عبد الرحمن الريس، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مستشفى لطيفة: تزامناً مع العودة الكاملة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وانطلاقاً من حرص هيئة الصحة بدبي على استخدام أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في تعقيم المستشفيات لدينا جهازان تم البدء باستخدامهما في تعقيم غرف العمليات والمكاتب والممرات، لتعزيز سلامة الموظفين والمراجعين للمستشفى.

مشيراً إلى أن مدة تعقيم الغرفة الواحدة تتراوح بين 10 - 15 دقيقة، شريطة أن تكون الغرفة خالية تماماً، نظراً للإشعاعات التي يصدرها الجهاز.

مميزات

وأشار إسحاق عبد الرحمن إلى المميزات المتعددة لروبوت الأشعة فوق البنفسجية، والمتمثلة في قدرته على التحرك التلقائي لضمان تغطية أكبر وأفضل للمناطق كثيرة اللمس وبمدى 360 درجة، مع القدرة على إعادة العملية نفسها بدقة عالية مرات عدة، واعتماد معايير معينة لتعقيم جميع الغرف، مع إعداد تقارير لإثبات تنفيذ التعقيم.

إضافة إلى سهولة استخدام التقنية في روتين التنظيف والتعقيم اليومي بمساحات كبيرة وسرعة تتراوح بين 10 - 15 دقيقة لتعقيم الغرفة الواحدة، ما يساهم في تقليل العدوى وتحسين الرعاية الصحية داخل المنشآت الصحية.

وأوضح أن الروبوت يمكن توظيفه في تعقيم العديد من الأماكن مثل: المكاتب، وغرف وممرات المستشفيات وغرف العمليات، والمستودعات، والوحدات السكنية، وغيرها من الأماكن.

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