حملة وطنية عاجلة لمساندة ودعم الشعب اللبناني الشقيق

المصدر: دبي - البيان

أطلقت حملة «الإمارات تتطوع»، مبادرة وطنية إنسانية عاجلة لمواطني ومقيمي الدولة «من الإمارات ومن أجل لبنان»، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار التضامن ومساندة ودعم الشعب اللبناني الشقيق بعد ما شهدته بيروت، وتأثر العديد من الأسر ومنازلهم جراء الانفجار العنيف.

تأتي هذه المبادرة تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، لما ألمّ به من خسائر بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي كان له الأثر تجاه الأسر ومنازلهم، وهي دعوة إنسانية عاجلة لمواطني ومقيمي الدولة للتطوع ومساندة أشقائنا في لبنان، وذلك بالتسجيل في المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات»، حيث تتضمن المهام الموكلة للمتطوعين في الفترة من 10حتى 25 أغسطس، جمع وفرز المستلزمات المقدمة للشعب اللبناني الشقيق.

كما تدعو المبادرة جميع المتخصصين في مجال الهندسة من مواطنين ومقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتطوع وتعزيز دورهم التخصصي في فرز مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار لبنان وتسريع إرسالها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتطوعين في لبنان في الفترة «15 أغسطس حتى 12سبتمبر».

دعم

وستقدم مبادرة الإمارات من أجل لبنان الدعم المتكامل والعاجل للشعب اللبناني الشقيق، وفق الأولويات والاحتياجات الرئيسية كالمستلزمات الطبية والغذائية وغيرها من الضروريات العاجل توفيرها، حيث يتم المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الإمارات ولبنان بأهم الاحتياجات، التي تتطلب توفيرها بشكل عاجل للحد من أثر الظرف الراهن على المتضررين.

الجدير ذكره أن الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، قد انطلقت أوائل أبريل الماضي، تحت مظلة منصة «متطوعين.إمارات» بالشراكة بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وبإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وذلك في إطار رؤيتها لتوحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة وتعزيز التكامل والتعاون بين كل القطاعات الحكومية والخاصة ومشاركة المجتمع ضمن سياق تأكيد التلاحم والتعاون في دولة الإمارات، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار «كوفيد 19».

وتستهدف الحملة الوطنية دعم جهود المتطوعين على مستوى الدولة، وتسخير خبرات ومهارات ومواهب أفراد المجتمع وإشراكها في عملية التطوع، من خلال نوعين من التطوع وهما الميداني والافتراضي، وضمن منظومة متكاملة للعمل التطوعي خلال الأزمات.

وتتيح «الإمارات تتطوع» للراغبين من مواطني ومقيمي الدولة بالمشاركة بالتطوع، فرصة المبادرة بدعم ومساندة مختلف فئات المجتمع بالتطوع الميداني أو الافتراضي، وللراغبين في التطوع زيارة منصة «متطوعين.إمارات» عبر الموقع الإلكتروني: www.volunteers.ae، أو عن طريق الاتصال بالرقم: VOLAE 800 (80086523).

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