«إسعاف دبي» تبحث التعاون مع مستشفى سليمان حبيب

المصدر: دبي - البيان

بحث خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مع وفد من مستشفى سليمان حبيب برئاسة الدكتور طه الهزرميردي المدير العام للمستشفى، سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة وتعزيز إجراءات الطب الطارئ خلال زيارة عمل قام بها الوفد إلى المؤسسة مؤخراً. وأكد الجانبان أهمية تبادل المعرفة والخبرات والتي من شأنها تعزيز تجربة المتعامل وسعادته.

واطلع الوفد أثناء زيارته على أفضل الممارسات بالمؤسسة والخدمات المتخصصة التي تقدمها للمتعاملين، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى المشتركة خاصة فيما يتعلق بمحاصرة وباء كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الكفيلة بمنع العدوى.

وأشار الدراي إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تؤكد استمرارية التعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة في كل ما يفيد المجتمع ويساهم في الحفاظ على صحتهم على الدوام ويقي أفراده من الأمراض المختلفة خاصة وباء كورونا المستجد كوفيد 19.

واطلع الوفد على أفضل الممارسات وتعرف إلى تجربة المؤسسة في الإسعاف الطارئ والتي تشتمل على سرعة الاستجابة والتكنولوجيا الداعمة لها والأنظمة الالكترونية والتطبيقات الذكية والتي تم تطويرها من قبل المؤسسة.

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