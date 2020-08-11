80 استشارة مجانية قدمها 100 محامٍ لأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

بلغت الاستشارات المجانية، التي قدمها 100 محامٍ ، لأبطال خط الدفاع الأول 80 استشارة حول شتى القضايا، ضمن مبادرة «الخط الساخن»، التي أطلقتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين يونيو الماضي، وذلك لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية المجانية للعاملين في خط الدفاع الأول بمواجهة فيروس «كورونا» في الإمارات، وتقديراً لجهودهم اللامحدودة في خدمة الوطن.

وقالت ريما الجرش رئيسة فريق «وقف المحامين» في الجمعية، المحامية والمستشارة القانونية لـ«البيان»: «اجتهد 100 محامٍ مشارك في مبادرة الخط الساخن، التي تندرج في إطار برنامج «وقف المحامين» إلى تقديم الاستشارات المجانية إلى كل العاملين في خط الدفاع على مستوى جميع إمارات الدولة.

وذلك في إطار حرصهم الكبير على تأدية واجبهم الاجتماعي والوطني، فالكوادر والطواقم الطبية التي تقف اليوم بشجاعة في الصف الأول، وتسارع لتقديم كل ما يمكنها لمواجهة فيروس «كورونا»، تستحق منا كل الإشادة والتقدير لجهودهم، فهم قدموا ولا يزالون يقدمون إسهامات كبيرة في خدمة الوطن وحماية جميع أفراد المجتمع في هذه المرحلة الاستثنائية».

وأضافت: «أود التنويه إلى أن الاستشارات القانونية المجانية عبر الخط الساخن ستكون على مدار الساعة. كما أن مبادرة «الخط الساخن» تندرج في إطار برنامج «وقف المحامين»، الذي أطلقته الجمعية لتقديم الاستشارات القانونية بصورة مجانية لغير القادرين على تحمل كلفة الاستشارة القانونية.

وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة. ويمكن للراغبين في الحصول على الاستشارة المجانية الاتصال على الخط الساخن للجمعية على الرقم 0565779707، أو عبر البريد الإلكتروني Info@eall.org.ae».

ومن جانب آخر، وجه نخبة من المحامين المشاركين في مبادرة «الخط الساخن» باقات شكرهم وتقديرهم لكل الأبطال العاملين في خط الدفاع الأول، مؤكدين في الوقت ذاته على أن الدولة تحفل بقيادة استثنائية أكدت أن الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة أيضاً لتجاوز الأزمات، ومتمنين لجميع أبطال خط الدفاع الأول السلامة في أداء مهامهم الوظيفية والوطنية، والحرص التام على علاج ورعاية المرضى، وتوفير جميع مستلزمات الأمن الصحي للمجتمع.

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