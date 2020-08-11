72 طلب تسجيل إلكتروني لتخزين الخلايا الجذعية بـ«صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد طلبات التسجيل الإلكتروني لتخزين الخلايا الجذعية بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث التابع لهيئة الصحة بدبي 72 طلباً لأمهات من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة.

وحرصت الهيئة على إطلاق هذه الخدمة ضمن جهودها المستمرة للتسهيل على الأمهات والمتعاملين بشكل عام للاستفادة من خدمات المركز في كافة الظروف وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي خلال جائحة «كوفيد 19» توفيراً للوقت وحماية للأمهات.

وساهمت الخدمة منذ إطلاقها خلال شهر يونيو الماضي في توفير الوقت والجهد على الأمهات واستمرار وتيرة العمل في المركز مع المحافظة على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لدى الحوامل في ظل الظروف الحالية.

وتتيح خدمة التسجيل الإلكتروني للأمهات الراغبات في تخزين الخلايا الجذعية إرسال بريد إلكتروني إلى مركز دبي لدم الحبل السري كطلب تسجيل في الخدمة مع كتابة أرقام التواصل المختلفة حيث يقوم الفريق المعني في المركز بتزويدهن كافة الأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات الرسمية وإعادة إرسالها إلى المركز عبر البريد الإلكتروني DCRC@dha.gov.ae.

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