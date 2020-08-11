علي بن حرمل: فخورون بإطلاق اسم طحنون بن محمد على حرم الجامعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، عن اعتزاز الجامعة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، بإطلاق اسم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، على المبنى الجديد للحرم الجامعي في مدينة العين.

وقال الظاهري: «إن هذه التوجيهات تجسد منظومة القيم الأصيلة التي غرسها فينا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأشار إلى أن إطلاق اسم سمو الشيخ طحنون بن محمد على الحرم الجامعي يمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة ورسالتها كمؤسسة وطنية رائدة في التعليم العالي ترسخ الهوية الوطنية وتبني الشخصية المعتزة بقيمها الفخورة بمنجزاتها الحضارية المواكبة لما يشهده العصر من تقدم وتطور في جميع المجالات.

فمبنى سمو الشيخ طحنون بن محمد يعتبر من الناحية الهندسية والمعمارية واحداً من أفضل المباني التي طبقت فيها ممارسات عالمية تحقق الاستدامة وتعزز من التخطيط العمراني ومكانة مدينة العين وريادتها التاريخية والتعليمية ودورها كمركز للتنمية الحضارية على مستوى الدولة والمنطقة.

وأضاف: «نفخر في جامعة أبوظبي بأن يحمل المبنى الجديد للجامعة اسم سمو الشيخ طحنون بن محمد، هذا الرمز الوطني الذي جسد على مدى 5 عقود ريادة وعطاء، ونهل من حكمة القائد المؤسس وترجم توجيهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين لمدينة العين، وسيظل إطلاق اسم سمو الشيخ طحنون على الحرم الجامعي الجديد في مدينة العين وساماً على صدورنا وشارة يفخر بها أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة والخريجون والخريجات والشركاء الاستراتيجيون».

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