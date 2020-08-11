شرطة الشارقة تناقش استعدادات العودة للمدارس

المصدر: الشارقة – البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث، اجتماعاً تنسيقياً «عبر التواصل المرئي»، مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص برئاسة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة الهيئة، لمناقشة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة والخاصة بسلامة الطلبة، بقطاع التعليم الخاص خلال العام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع العقيد الدكتور علي بوالزود نائب مدير عام العمليات المركزية، وعلي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتورة أسماء الجناحي مدير إدارة الطب الوقائي، والمقدم دكتور حمدان الطنيجي رئيس قسم الأزمات والكوارث بشرطة الشارقة.

وثمن القائد العام جهود هيئة الشارقة للتعليم الخاص من أجل حماية ووقاية أبنائنا طلبة المدارس، والعمل بكل مسؤولية لمواجهة المخاطر المختلفة، التي تتطلبها الظروف المحيطة، وسرعة التعامل معها وفق نهج استراتيجي مدروس لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع عامة، وقطاع التعليم بوجه خاص.

كما أثنت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص، على الجهود المشتركة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز