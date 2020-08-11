«ناشئة الشارقة» تطلق برامج افتراضية لمنتسبيها

المصدر: (الشارقة - وام )

أطلقت ناشئة الشارقة - التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين - خلال أغسطس الجاري مجموعة من البرامج الافتراضية المنوّعة التي تُقَدّم عن بعد ضمن مسارات العلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضة وريادة الأعمال والآداب واللغات.

تم تنفيذ البرامج والأنشطة عبر تقنيات الاتصال المرئي بمشاركة منتسبي مراكز ناشئة الشارقة الثمانية وغير المنتسبين من الناشئة في الأعمار من 13 حتى 18 عاماً وعلى الراغبين في الانضمام إلى البرامج والمشاركة فيها التسجيل عبر الموفع الإلكتروني WWW.shjyouth.ae.

يتضمن مسار الآداب واللغات برنامجاً بعنوان «بودكاست الناشئة - أيام لها تاريخ» ويهدف إلى تأهيل عدد من المنتسبين من محبي الاطلاع والبحث المنهجي لتوثيق عمل سمعي عبر الإلمام بمهارات استخدام برامج التدوين الصوتي.

ويوفر مسار العلوم والتكنولوجيا للمنتسبين فرصة تعلم أساسيات الزراعة المنزلية واحتياجات النباتات وطرق تكاثرها في مجموعة من الورش المتخصصة ضمن برنامج «لنزرع».. فيما يشمل مسار الفنون تدريب الناشئة والشباب توظيف تكنولوجيا الحاسب الآلي في تعلم مهارات فنية مبتكرة لتطوير لعبة على الهواتف الذكية من دون الحاجة إلى خبرة برمجية.

ويقدم مسار ريادة الأعمال برنامجاً متخصصاً يتم تنظيمه بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» وسجايا فتيات الشارقة ويتعرف المنتسبون من خلاله إلى أساسيات البدء في بناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتسويق لها.. وضمن مسار الرياضة سيكون الناشئة على موعد مع التحدي في مسابقة «الرجل الحديدي» تحت شعار «لنتنافس» التي يتسابقون من خلالها في أداء تمرينات اللياقة البدنية المختلفة.

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