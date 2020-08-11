بحث تشكيل اللجان النوعية لـ«الاتحادي للمعلومات الجغرافية»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

عقد المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية أمس اجتماعه الأول لمجلس الإدارة برئاسة معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية .

وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة وبحضور الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وبحث المجتمعون تشكيل اللجان النوعية المتخصصة في المركز. ورحب معالي محمد بن أحمد البواردي رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية بالحضور. ودعا أعضاء مجلس الإدارة إلى العمل على تعزيزِ التعاون والتنسيق الإيجابي المشترك مع مؤسساتهم؛ والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف المركز وخططه الاستراتيجية.

وأكد الفريق الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نائب رئيس المجلس أن قرار الإنشاء خطوة رائدة ومهمة في تنظيم وتطوير قطاع البيانات المكانية في الدولة.

لافتاً إلى أن المركز يقوم على مفهوم الشراكة بين الأطراف المنتجة للبيانات المكانية والمعلومات الجغرافية طبقاً لمواصفات معيارية يضعها المركز ويلتزمها الشركاء، كما سيقوم المركز بوضع السياسة العامة لقطاع المعلومات الجغرافية واستراتيجياتها وآليات تطبيقها بما يخدم جميع القطاعات الحيوية ذات الصلة ويدعم آلية اتخاذ القرار لديها».

تنظيم

أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء عضو مجلس الإدارة أن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يعنى بتنظيم وإدارة البيانات المكانية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن تأسيس المركز دليل على نضوج العمل المؤسسي بالدولة، إضافة إلى الاعتماد على الاقتصاد المبني على المعرفة والاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن المجلس سيصدر التشريعات وينظم السياسات الخاصة بمواءمة البيانات على مستوى الدولة.

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