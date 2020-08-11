29 كلباً بوليسياً تكشف المصابين بـ«كورونا» في المطارات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف الرائد صلاح خليفة فاضل المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي أنه تم تدريب 29 كلباً بوليسياً بالتعاون مع وزارة الداخلية للكشف عن مصابي «كوفيد 19» بين المسافرين القادمين إلى مطارات الدولة بعد أن تم تدريب الكلاب 3 أسابيع تقريباً وحققت نسبة نجاح بلغت 92%، مشيداً بنجاح التعاون مع 12 جهة على مستوى الدولة.

وقال الرائد المزروعي لـ«البيان»: «إن التجارب على الكلاب البوليسية بدأت منذ بداية أزمة «كوفيد 19» حيث تمت عبر مجموعتين عبر تدريب 29 كلباً وتم إجراء أكثر من 7300 تجربة خلال تلك الفترة».

وأضاف المزروعي: إنه تم تصميم غرف معزولة وتجهيزها في المطارات تضم عدة صناديق تحتوي على عينات من المسافرين القادمين إلى مطارات دبي الدولي للكشف عن حالات «كوفيد 19» حيث يقوم الكلب بالجلوس أمام العينة المصابة لإخطار مدربه، حيث تؤخذ عينات بالتعاون مع الشركاء في هيئة الصحة بدبي من المسافرين القادمين إلى دبي وتقوم الكلاب بشمها للكشف عن الفيروس ولا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق.

وقال المزروعي: «إن الكلاب قادرة على اكتشاف آثار «كوفيد 19» من خلال عينة تؤخذ من تحت الإبط اختيارياً من المسافرين القادمين ثم تقوم الكلاب بشم العينات التي تم جمعها من دون الاتصال بالأشخاص، بينما تُعرف النتائج على الفور». ونوه المزروعي إلى أن جميع إدارات الشرطة في الدولة تعمل على استخدام الطريقة ذاتها في جميع المطارات لتقليل الوقت والجهد على الركاب والحد من انتشار فيروس كورونا بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية كل من الكلاب البوليسية K9 ومدربيها.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأولى عالمياً التي تستخدم الكلاب البوليسية في الكشف عن مصابي كورونا، وهناك اتصال مباشر مع خبراء في المملكة المتحدة وفرنسا لتدريب الكلاب على اكتشا ف الفيروس ورصد النتائج.

ومن جانبه أكد النقيب حمد خاطر الحمادي مدير إدارة الشراكات الدولية بوزارة الداخلية «أن وزارة الداخلية بصدد إعداد فريق دولي من عدة دول للعمل لخدمة الإنسانية في مجال تدريب الكلاب البوليسية لاكتشاف المصابين بـ«كوفيد 19» بجودة عالية وذلك بعد الانتهاء من التجارب».

وأشار الحمادي إلى أن أخد العينات يتم عشوائياً واختيارياً من المسافرين القادمين ولا يستغرق الأمر سوى 60 ثانية فقط ويتم نقل العينات بمعايير معينة وتحت إشراف طبي لضمان الحصول على نتائج مؤكدة وواضحة حيث يتم عرض العينات في صناديق خاصة في غرف معزولة في المطارات.

ملتقى دولي

أعلنت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالقيادة العامة لشرطة دبي عن انعقاد ملتقى الكلاب البوليسية K9 الدولي الثالث في 16 أغسطس الجاري، برعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبمشاركة نخبة من أفضل الخبراء والمتخصصين في الكلاب البوليسية محلياً وعالمياً، لمناقشة أفضل الممارسات وأحدث أساليب التدريب التي تساهم في رفع كفاءة المدربين والكلاب البوليسية.

وكشفت إدارة التفتيش الأمني K9، في المؤتمر الصحافي الذي نظمته الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ أن الملتقى سوف يعقد عن طريق تقنية «الاتصال عن بُعد» وسيسلط الضوء على المجالات العلمية والبحثية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالتدريب ورفع الكفاءة.وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ: «عملت شرطة دبي على تطوير إدارة التفتيش الأمني K9، وجعلها في مصاف إدارات k9 العالمية، عبر إدخال تغييرات أساسية تكفل تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة النظم والأساليب والبرامج التدريبية».

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