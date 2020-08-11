40 ورقة علمية متخصصة لباحثي «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

نشر الباحثون العاملون في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 40 ورقة علمية في مؤتمرات ومجلات علمية عالمية، أثرت المجتمع العلمي بدراسات متخصصة في مختلف مجالات الطاقة الشمسية والنظيفة. وحظيت الأوراق البحثية باستحسان عالمي كبير لدورها في تقديم حلول جذرية للتحديات، التي يواجهها قطاع الطاقة حول العالم.

ويعد مركز البحوث والتطوير مركز الأبحاث الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يركز على الطاقة المتجددة وتقنيات الشبكات الذكية وكفاءة الطاقة والمياه. ويضم المركز 40 باحثاً وباحثة، من بينهم 20 من حملة الدكتوراه والماجستير.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «إن مختبرات مركز البحوث والتطوير تطبق أفضل الممارسات العالمية، حيث تعتمد الهيئة تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد و«التصنيع بالإضافة»، كونها أحد الحلول الابتكارية لإنتاج قطع الغيار لقطاعات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ودعم رقمنة قائمة موجوداتها ومعداتها».

وأضاف معاليه «بات الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة في قطاع الطاقة والمياه ضرورياً لتعزيز التوافرية والكفاءة والاعتمادية، وأثمرت استراتيجية الهيئة في اعتمادها على أحدث التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، في ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم».

ويهدف مركز البحوث والتطوير إلى تعزيز مكانة دبي كونها مركزاً عالمياً للبحوث والتنمية في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات لتمكين دبي من تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الإمارة.

ومن جانبه أكد الدكتور سيف المهيري، نائب الرئيس – البحوث والتطوير في الهيئة «إن المركز يدعم رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستدامة في إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، وتوفير بيئة أعمال تشجع على الابتكار من خلال إنشاء منصة للإبداع والابتكار في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة».

وأضاف «لتحقيق أهدافه ورؤية الهيئة، أطلق مركز البحوث والتطوير برنامج «الباحث» لتحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وتطوير الكفاءات المهنية. ويرمي البرنامج إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير، عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات بحثية مختلفة».

كما أطلق المركز برنامج «تطوير للتعاون البحثي»، الذي يهدف لإنشاء نهج مستدام لمشاريع البحث والتطوير من طرف مهندسي وموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي لحل التحديات الراهنة، وتحسين العمليات الحالية من خلال البحوث.

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