حوار مفتوح مع مرشحي «خليفة الدولية لنخيل التمر»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، نظمت الأمانة العامة للجائزة أول جلسة حوار مفتوح، عبر المنصة الافتراضية «زووم» مع مرشحي فئات الجائزة في دورتها الـ 13 لعام 2021 أول من أمس، بحضور الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام الجائزة.

ومشاركة الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة المصري السابق، والدكتورة أسمهان الوافي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، بالإضافة إلى 65 مرشحاً يمثلون 10 دول، من بينهم عدد من الفائزين بالجائزة بدورات سابقة.

استمرارية

وأشار الدكتور عبدالوهاب زايد إلى أن الجلسة الحوارية هي الأولى من نوعها بين الجوائز، وتأتي تلبية لتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحرصه على توسيع نطاق المشاركة الدولية بفئات الجائزة تأكيداً على استمرارية الأعمال بطريقة إلكترونية 100% وبجودة عالية.

وشكل الحوار المباشر مع الفئات المستهدفة للترشيح قيمة مضافة، حيث تمت الإجابة عن أسئلة المشاركين التي بلغت أكثر من 150 سؤالاً غطت كل ما يدور في ذهن المرشحين بكل فئات الجائزة.

وأضاف أمين عام الجائزة: «إن جلسة الحوار المباشر مع الفئات المستهدفة بالجائزة تأتي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المرشحين وتوسيع نطاق المشاركة والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات حول طريقة المشاركة وكيفية إعداد الملفات وآلية عمل اللجنة العلمية في تقييم البحوث والدراسات والمشاريع المقدمة».

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