الإمارات للتنمية الاجتماعية تؤهل 300 مشارك لبدء مشاريعهم الخاصة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، ورشة عمل «ابدأ مشروعك الخاص» عن بُعد، والتي قدمها المستشار محمد سالم المهري، شارك في الورشة التي عقدت عن بُعد عبر الأجهزة الذكية 300 مشارك ومشاركة.

وأوضح المهري أن المشاركين تمكنوا خلال الورشة من التعرف على كيفية بدء مشاريعهم الخاصة والاستفادة من تفاصيل مهمة ومتنوعة عن المشاريع التجارية الشخصية أو الاستثمارية وتمكين الراغبين في الدخول إلى عالم الأسواق من معرفة السوق، واكتشاف تفاصيل مهمة تساعدهم للنجاح وخلق وعي، وتوفير معلومات علمية وعملية، تساعد الشباب، في تفادي المخاطر، والدخول إلى عالم الأسواق بحذر، ومنافسة التجار، والتغلب على التحديات والتقلبات الاقتصادية والأزمات.

وأشار إلى أن امتلاك الأعمال التجارية الناجحة يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد فكرة، أو منتج أو خدمة رائعة. فنجاح الأعمال يحتاج أيضاً إلى عقلية ريادية، وفهم للتخطيط الاستراتيجي والتخطيط التجاري، والتمويل والمحاسبة، والمتطلبات القانونية والإدارية، والمبيعات والتسويق، بالإضافة إلى عوامل النجاح الرئيسية والأخطاء التي يمكن تجنبها.

واستعرض المهري، خلال الورشة عدة محاورة أبرزها، الخطوات الأولية للدخول إلى السوق وكتابة الخطة للمشروع ببساطة وأهمية بناء الشراكات الصحيحة والسليمة وتشكيلات الفرق الإدارية والحذر من دخول المشاريع التي لا تتوافق ولا تتناسب مع مهارتنا وقدراتنا وإمكانياتنا التي وهبها الله لنا.

وأوضح كيفية التفكير في مشروع جديد ومدى ملاءمته مع ميول ورغبة الفرد واحتياجات السوق إضافة إلى خصائص الفكرة الجديدة للمنشأة الصغيرة والمتوسطة والبدائل المختلفة المتوفرة، وكذلك كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من حيث المفهوم وأهميته وعناصره ومراحلها وصولاً إلى مراحل التسويق والإنتاج.

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