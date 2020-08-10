1950 مستفيداً من دورات مراكز المزهر وأم الشيف الإسلامية

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بفرعيها في مراكز المزهر وأم الشيف الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 10 دورات باستخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة، قدمتها 8 معلمات في المراكز حضرها أكثر من 1950 مستفيداً عن بُعد، بحيث لم يقتصر الحضور على المستوى المحلي بل امتد على المستوى الإقليمي بصورة عكست أهمية مواضيع الدورات المتناولة خلال الفترة الصيفية.

ومن جانبها، أكدت حمدة المهيري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن إطلاق جدول الدورات الشرعية عن بُعد باستخدام أحدث الوسائل التعليمية المبتكرة مثل مايكروسوفت تيمز ومنصة زووم، بتقديم نخبة من المختصين في المراكز، يسعى إلى رفع المستوى الثقافي الإسلامي وتزويد المشاركين بأهم المفاهيم والأسس الشرعية، مضيفة أن الدورات لا تزال مستمرة حتى انتهاء الإجازة الصيفية.

وأشادت المهيري بدور المعلمات اللاتي عملن على استمرار الخطة التعليمية بالتعاون مع الفريق التقني بالدائرة بتوفير منصات متنوعة للدورات، مشيرة إلى أهمية استغلال الفرص وتسخير الإمكانات اللازمة لنشر وتعزيز الفكر الإسلامي الوسطي بين مختلف شرائح المجتمع في هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

وتفصيلاً، شملت الدورات دورة التجويد المبتدئ لفاطمة الحوسني، بحضور 503 مشاركين، ودورة المخارج والصفات استقطبت ما يزيد على 560 مستفيداً قدمتها فهيمة عاشور، ودورة خصوصيات حفص، شارك بها 65 مستفيداً لعفراء الشامسي، فيما قدمت الدكتورة نجاة المرزوقي 3 دورات تناولت رياض الصالحات - شرح مختصر (الداء والدواء لابن القيم)، علماؤنا بين العلم والعمل، ودورة اغتنام مواسم العمر بحضور إجمالي بلغ 197 مشاركاً.

وشارك أكثر 195 شخصاً دورة معالم السور التي قدمتها هدى الجلاف، بينما شارك أكثر من 260 دورة تحت ظل عرش الرحمن للدكتورة نجاة علوي، ودورة حفظ وتفسير سورة مريم، لهدى ربيع، شارك فيها أكثر من 150، فيما قدمت عواطف الشحي، دورة تحفة الأطفال بحضور 11 طفلاً عن بُعد.

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