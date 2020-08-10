الدفاع المدني بعجمان يسهم في جهود مواجهة فيروس «كورونا»

المصدر: عجمان – البيان

قال العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، إن الإدارة أسهمت وفق عمل تكاملي مع الجهات الحكومية بالجهود الوطنية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد والتقليص من ضرره على الإنسان والممتلكات والأنشطة، ومما لا شك فيه أن المساهمات التي قامت بها الإدارة لتعزيز جهود مواجهة تلك الأزمة أكدت مالها من دور فاعل.

وأوضح أن الجهود التي تقوم بها الإدارة تأتي تجسيداً للتوجيهات الصادرة عن القيادات وضمن استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز السلامة والحماية المدنية.

وأشار العميد الشامسي إلى أن الإدارة شاركت في برنامج التعقيم الوطني في إمارة عجمان واضطلعت بدور رئيس من خلال عدد من الأليات المجهزة والكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى التعقيم اليومي لمبنى الإدارة وللمعدات والمركبات الخاصة بها بعد كل مهمة منجزة.

كما أوضح أن الإدارة قامت بتأمين خيمة المسح الوطني من خلال التفتيش على سلامة وأمان وجاهزية المقر، وإجراء المسح الميداني والتفتيش على الفنادق والمراكز المخصصة للحجر الصحي للتأكد على استيفائها لشروط السلامة والأمان للخاضعين للحجر.

وقال إنه تم تخصيص مكان وتجهيزات داخل مقر الإدارة لتعقيم الموظفين المخالطين للمصابين بطبيعة عملهم بعد العودة من مهامهم.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق التعليمات من الجهات المختصة في تأمين مقرات العمل ومباني الإدارة، مثل تزويد مقر الإدارة بكاميرا خاصة بقياس الحرارة للموظفين عند المدخل الرئيسي وأجهزة فحص الحرارة. وتزويد مقر الإدارة بكافة الإرشادات الوقائية من ملصقات جدارية وإلكترونية معروضة ومنتشرة في المرافق الداخلية.

ولفت إلى أنه تم تعزيز التوعية للعاملين والجمهور مثل تقديم محاضرة حول سبل التعامل والوقاية من فيروس «كورونا» والإجراءات الاحترازية لموظفي الإدارة، وورش إلكترونية عن بُعد خاصة لمفتشي الوقاية والسلامة والموظفين الميدانيين ونشر أكثر من 80 مادة توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول الأنشطة التوعوية والتثقيفية كلها إلى نظام عن بُعد بسلامة الجميع.

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