لتعزيز إجراءات السلامة .. علي المطوع يطلع على خطط عمل فريق المواد الخطرة في دبي

المصدر: دبي - البيان

استعرض العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ، إنجازات ومبادرات وخطط عمل فريق المواد الخطرة، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري .

كما استمع المطوع إلى تقرير مفصل من العقيد مطران خليل درويش رئيس الفريق ، عن المبادرات والخطوات العملية التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن تكوينه، وتحديد المهام المعلنة والخطط التشغيلية ، لتعزيز إجراءات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد العميد خبير علي حسن المطوع أن الفريق يطلع بمهام ومسؤوليات كبيرة ، على مستوى إمارة دبي، أبرزها الوقوف على كافة الجوانب المرتبطة بالمواد الخطرة من إدارتها وطرق نقلها وتداولها وتخزينها ، واشتراطات السلامة ومعدات الحماية الشخصية للعاملين بها ،

وطرق مكافحة الحرائق في حالة حدوثها ، وتقييم المخاطر للمنشآت التي تتعامل مع المواد الخطرة .

وأشار إلى أن الفريق يعمل على إعداد كافة الخطوات التي تعزز التعامل الآمن مع المواد الخطرة ، بناءً على نظام المعلومات المرتبطة ، وتوفير كافة البيانات من حيث خصائصها الكيميائية والفيزيائية وتوفير الإحصائيات الدقيقة حولها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات الصلة ، لتعزيز إجراءات واشتراطات السلامة في إمارة دبي ، وفق أرقى المعايير المتبعة عالمياً .

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