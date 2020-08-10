لتعزيز إجراءات السلامة .. علي المطوع يطلع على خطط عمل فريق المواد الخطرة في دبي
استعرض العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ، إنجازات ومبادرات وخطط عمل فريق المواد الخطرة، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري .
كما استمع المطوع إلى تقرير مفصل من العقيد مطران خليل درويش رئيس الفريق ، عن المبادرات والخطوات العملية التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن تكوينه، وتحديد المهام المعلنة والخطط التشغيلية ، لتعزيز إجراءات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.
وأكد العميد خبير علي حسن المطوع أن الفريق يطلع بمهام ومسؤوليات كبيرة ، على مستوى إمارة دبي، أبرزها الوقوف على كافة الجوانب المرتبطة بالمواد الخطرة من إدارتها وطرق نقلها وتداولها وتخزينها ، واشتراطات السلامة ومعدات الحماية الشخصية للعاملين بها ،
وطرق مكافحة الحرائق في حالة حدوثها ، وتقييم المخاطر للمنشآت التي تتعامل مع المواد الخطرة .
وأشار إلى أن الفريق يعمل على إعداد كافة الخطوات التي تعزز التعامل الآمن مع المواد الخطرة ، بناءً على نظام المعلومات المرتبطة ، وتوفير كافة البيانات من حيث خصائصها الكيميائية والفيزيائية وتوفير الإحصائيات الدقيقة حولها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات الصلة ، لتعزيز إجراءات واشتراطات السلامة في إمارة دبي ، وفق أرقى المعايير المتبعة عالمياً .